Россия и Китай готовятся к подписанию соглашения о создании лунной станции

«Соглашение уже практически готово, кажется, что оно достаточно скоро может быть подписано. <...> Насколько я знаю, на сегодняшний день уже подписываются соглашения по отдельным темам исследований. Такие соглашения подписаны с одиннадцатью странами и международными организациями, в том числе и с российскими исследовательскими организациями», — сказал посол России в Китай Андрей Денисов.

Изначально предполагается совершать непилотируемые полеты, и с 2035 года начнет создаваться собственно лунная станция.