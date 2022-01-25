«Вектор»: Вакцина «ЭпиВакКорона» сегодня есть в наличии в большинстве субъектов РФ

Вакцина «ЭпиВакКорона» сегодня есть в наличии в большинстве субъектов и активно применяется для иммунизации. Производство вакцины идет в соответствии с утвержденными планами, об этом РБК сообщили в научном центре «Вектор», который разработал «ЭпиВакКорону». Раннее «Ведомости» сообщили, что ни одной партии вакцин от коронавируса «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-H» не распределено регионам с начала 2022 года. На этом основании фармацевты высказывались о возможной «приостановке производства этой вакцины». Представитель Минпромторга, в свою очередь, рассказал, что во всех регионах РФ сформирован «значительный запас» всех антиковидных вакцин — его хватит, даже если темпы вакцинации вырастут в несколько раз.

Кремль сведения о приостановке Минздравом поставок «ЭпиВакКороны» не комментируют.

В России зарегистрировано 6 вакцин от COVID-19: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник лайт», «Эпиваккорона-Н» и «Спутник М».