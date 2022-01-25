Путин: Игры в Пекине пройдут на высоком уровне, будет обеспечена безопасность спортсменов и зрителей

Он отметил, что для этого есть все основания. Владимир Путин на встрече со сборной России также отметил, что спортсмены превзойдут себя и покажут высший пилотаж. Кроме того, он призвал спортсменов соблюдать все предписания для обеспечения безопасности на Играх.