Путин: Игры в Пекине пройдут на высоком уровне, будет обеспечена безопасность спортсменов и зрителей

Он отметил, что для этого есть все основания. Владимир Путин на встрече со сборной России также отметил, что спортсмены превзойдут себя и покажут высший пилотаж. Кроме того, он призвал спортсменов соблюдать все предписания для обеспечения безопасности на Играх.
2022-01-25T14:18:07+03:00
2022-01-25T14:21:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:18, 25 января 2022
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