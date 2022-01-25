Песков: Глава Чечни Кадыров может выставить свою кандидатуру на следующих выборах президента

Кадыров может выставить свою кандидатуру на следующих выборах президента, сказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков на брифинге с журналистами.

«Рамзан Кадыров может выставить свою кандидатуру на следующих президентских выборах, если у него нет ограничений по закону, однако напомню, что сейчас Президент России, к нашей общей радости, Владимир Путин. Также напомню, что внешняя политика России, это прерогатива действующего президента Российский Федерации, где Чеченская Республика субъект Федерации», — заявил Песков.

Ранее в прямом эфире в «Инстаграме» председателя парламента Чечни Магомеда Даудова Кадыров заявил, что на месте президента России он «давно забрал бы Украину», направил бы туда войска и «навел порядок».