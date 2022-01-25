Песков: Телефонный разговор Путина и Макрона по теме Украины состоится до конца недели

Об этом пресс-секретарь президента сообщил 25 января журналистам.

Ранее СМИ со ссылкой на Елисейский дворец писали, что президент Франции Эммануэль Макрон собирается в ближайшие дни позвонить Владимиру Путину для украинского вопроса.