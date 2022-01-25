Песков прокомментировал заявление Кадырова про выделение 300 млрд в год

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал «Эху Москвы» заявление Кадырова про выделение 300 млрд в год: «Мы убеждены, что нет инвестиционно безнадежных регионов. Есть определенные резервы развития тех или иных отраслей в регионе, и создание определенных предпосылок для повышения инвестиционной привлекательности. Мы знаем, что в России есть регионы, которые изрядно в этом преуспели, есть регионы, которые преуспели менее, и которым предстоит еще наверстывать недоработки», — сказал он.

Раннее глава Чечни в инстаграм-эфире с Магомедом Даудовым заявил, что Россия тратит на содержание Чечни 300 млрд рублей в год и что на территории республики нет «ни газа, ни нефти, ни света». «Я ищу уже семь лет, но не могу найти ни одного инвестора, чтобы занимался переработкой. Без России мы не выживем. Если нам другое предлагают, пусть напишут нам экономическую модель. Аллах дал нам шанс жить и развиваться. Не слушайте всяких шайтанов», — сказал Кадыров.