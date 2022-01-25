Z Архив новостей новости
5 18 6 5166
12:39, 25 января 2022

Песков прокомментировал заявление Кадырова про выделение 300 млрд в год

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал «Эху Москвы» заявление Кадырова про выделение 300 млрд в год: «Мы убеждены, что нет инвестиционно безнадежных регионов. Есть определенные резервы развития тех или иных отраслей в регионе, и создание определенных предпосылок для повышения инвестиционной привлекательности. Мы знаем, что в России есть регионы, которые изрядно в этом преуспели, есть регионы, которые преуспели менее, и которым предстоит еще наверстывать недоработки», — сказал он.

Раннее глава Чечни в инстаграм-эфире с Магомедом Даудовым заявил, что Россия тратит на содержание Чечни 300 млрд рублей в год и что на территории республики нет «ни газа, ни нефти, ни света». «Я ищу уже семь лет, но не могу найти ни одного инвестора, чтобы занимался переработкой. Без России мы не выживем. Если нам другое предлагают, пусть напишут нам экономическую модель. Аллах дал нам шанс жить и развиваться. Не слушайте всяких шайтанов», — сказал Кадыров.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Три вопроса британскому дипломату Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс, которая недавно каталась по Прибалтике на танке, заявила сегодня, что Украина пережила немало вторжений — «от монголов до татар»...

5 224 6 16435 21.01
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Запутались партнеры в «ценностях» А ситуацию в Белоруссии без Белоруссии можно? А венесуэльские деньги считать без венесуэльского правительства можно? А российский газ распределять по Европе без России можно?..

5 109 6 9282 22.01
Новости

Мировая премьера документального фильма «Навальный» состоится завтра на фестивале Sundance Sundance Film Festival — национальный фестиваль независимого кино…

5 56 6 10257
Новости

Песков: Заявления Кадырова, которые касаются пособничества терроризму журналистов и членов СПЧ, это его личное мнение Он добавил, что граждане имеют право обратиться в суд или соответствующие органы…

5 44 6 33169
Новости

Депутат из Забайкалья предложил отстреливать бездомных собак и казнить зоозащитников По его мнению, зоозащитники являются «зарубежным проектом»...

5 35 6 5025
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Министр иностранных дел Канады и «павшие в войне с Россией» Мелани Жоли в должности с конца октября, всего несколько месяцев. И вот она приезжает в Киев, преклоняет колени перед фотографиями бойцов внутриукраинского конфликта…

5 93 6 13430 20.01
Блоги

Вячеслав Володин: О законопроекте «О признании ДНР и ЛНР» Мы видим игнорирование Минских соглашений Президентом Зеленским. НАТО хочет оккупировать Украину. И одно, и другое может обернуться трагедией. Мы не должны этого допустить…

5 265 6 43128 21.01
Блоги

«Россия ни на кого не собирается нападать» Комментарий посольства России в США…

5 95 6 17804 19.01
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Сможет ли Байден пойти на второй срок Одним из немногих вопросов, где демократы и республиканцы выступают единым фронтом — это защита территориальной целостности Украины и связанные с этим кейсом санкции в отношении России. Но этого мало…

5 33 6 6250 22.01
Блоги

Майкл Бом независимый американский журналист

Ударим ультиматумом по «украинскому вопросу» На самом деле, НАТОвская угроза России, конечно, является чисто политической, а вовсе не военной. В Кремле прекрасно это знают и понимают, но не могут признать это публично…

5 205 6 38876 23.01
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Это уже не фейк, это информационная спецоперация американских служб Агентством Bloomberg «со ссылкой на дипломата в Китае» была опубликована сенсационная новость: якобы глава КНР попросил главу России не нападать на Украину во время Олимпиады, чтобы не портить праздник…

5 256 6 49302 22.01
Блоги

Павел Дуров: Ни одна развитая страна не запрещает криптовалюты Запрет криптовалют, предложенный Центробанком России, приведет к оттоку из страны IT специалистов и уничтожит ряд отраслей высокотехнологичной экономики…

5 109 6 21601 22.01
Блоги

+ Владимир Зеленский: Без паники. С верой в Украину и мир Владимир Зеленский: Без паники. С верой в Украину и мир Президент Украины подчеркнул, что «Украина не хочет войны, но должна быть всегда к ней готова»...

5 44 6 8996 19.01
8читать ;смотреть
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Я не угрожаю, а констатирую факты Достаточно того, что Янгулбаевы призывают к терроризму и экстремизму, поддерживают его. Именно они, согласно слитой в сеть третьими лицами переписке, организовали нападение в Турции на бывшего сотрудника правоохранительных органов из ЧР…

5 183 6 37056 22.01
Блоги

Леонид Гозман политик

Властям нашей страны с надеждой на их скорый уход Вы, сегодняшние, конечно, не проливаете столько крови, сколько ваши предшественники. Пока не проливаете. Но вы усвоили и развили традицию советского лицемерия…

5 397 6 91162 19.01
Блоги

Михаил Ходорковский общественный деятель

Как победить дракона Ключевой вопрос — сможем ли мы воспользоваться окном возможностей для демократизации и дальнейшего устойчивого развития или зайдем на новый круг?..

5 40 6 23232 18.01

Популярное за неделю

Новости

«Мы не можем знать, что у президента Путина на уме», — Псаки Военные действия могут начаться в любой момент…

5 49 6 15067
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
В России сейчас лучше всех веселятся могильщики. И это совершенно оправдано. У них есть все основания для оптимизма…

5 53 6 83000 19.01
#слушать 53:02 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3605484
«Процессы военных, обвиненных в измене»: Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 8 6 6067 23.01
Блоги

Рассекречены документы о последних днях Ленина: болел нейросифилисом Нейрофизиолог Валерий Новоселов: «В дневнике есть косвенный признак, указывающий, когда Ильич мог заболеть. Это могло произойти в самарском периоде 1892–1893 годов, когда Ульянов был молод и хорош собой»...

5 179 6 264271 20.01
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

То есть, получается, НАТО мы одной левой. Но когда вывозят в Чечню Жену федерального судьи, которому полагается охрана из ФСБ, тут мы бессильны что-то предпринять. Тут какая-то сила природы…

5 77 6 79737 22.01
#слушать 50:37 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9405487
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5147457

Сегодня в эфире