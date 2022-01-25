Навального включили в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный включен в перечень организаций и физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности. Соответствующая запись появилась в реестре Росфинмониторинга во вторник. Согласно законодательству, банки замораживают средства включенных в данный список лиц и приостанавливают их обслуживание.

В перечень также включены еще несколько соратников Навального: Руслан Шаведдинов, Лилия Чанышева, Ксения Фадеева, Егор Бутаков, Павел Зеленский, Захар Сарапулов. В данный перечень также попали Георгий Албуров, Любовь Соболь, Лилия Чанышева, Руслан Шаведдинов.