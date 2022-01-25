Росфинмониторинг внес Алексея Навального в перечень террористов

2022-01-25T12:00:44+03:00
2022-01-25T12:16:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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Российский оппозиционный политик Алексей Навальный включен в перечень организаций и физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности. Соответствующая запись появилась в реестре Росфинмониторинга во вторник. Согласно законодательству, банки замораживают средства включенных в данный список лиц и приостанавливают их обслуживание.
В перечень также включены еще несколько соратников Навального: Руслан Шаведдинов, Лилия Чанышева, Ксения Фадеева, Егор Бутаков, Павел Зеленский, Захар Сарапулов. В данный перечень также попали Георгий Албуров, Любовь Соболь, Лилия Чанышева, Руслан Шаведдинов.