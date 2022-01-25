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11:57, 25 января 2022

Горелкин: Запрет криптовалюты в России может негативно отразиться на высокотехнологическом развитии страны

Запрет оборота криптовалюты и ее майнинга на территории России может негативно отразиться на высокотехнологическом развитии страны. Об этом в своем Telegram-канале сообщил зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин. Жесткие меры в отношении цифровых активов. Под сомнение данное предложение Банка России ставит и управляющий директор по инвестициям «ТКБ Инвестмент Партнерс» Владимир Цупров. его мнение транслирует Forbes: «Из презентации (ЦБ) следует, что мы имеем дело с проблемой неполного понимания технологического стека регулятором <...> за операциями биткоина следить так же просто, как за движением цифрового рубля, если ты контролируешь входы и выходы из блокчейна для честных пользователей. А что касается недобропорядочных, то их презентация ЦБ не напугает и ничего в их жизни не поменяет».

20 января Центральный банк выпустил доклад для общественных обсуждений, в котором предложил ввести на территории России запрет на выпуск, обращение и обмен криптовалют, а также на организацию этих операций. Регулятор объясняет это тем, что если прикрутить блокчейн к государству, получится идеальная госкрипта со всеми плюсами криптовалюты: инновации, легкость переводов. Таким образом, Центральный банк рассчитывает поддержкой рубль и облегчить работу с нарушением законодательства в области криптовалют и майнинга.



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