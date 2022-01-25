В Анталии впервые за последние 29 лет выпал снег

Как сообщает ТАСС, непогода установилась на северо-западе 21 января, сильнее всего от нее пострадал Стамбул. В связи с сильным снегопадом был временно закрыт аэропорт города, в университетах отменены занятия.
Синоптики прогнозируют, что осадки в Стамбуле продолжатся до пятницы.
Из-за обрушения снегопада на ряде автотрасс республиканского значения образовались пробки и заторы. На несколько часов была перекрыта трасса между Анкарой и Стамбулом, а также подъездные автодороги к стамбульскому аэропорту.
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