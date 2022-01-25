Артист оркестра Мариинского театра задержан по подозрению в педофилии

Он подозревается в насильственных действиях в отношении 4-летней девочки в поселке Рощино, которые совершал на протяжении 2020 года.
Ему 73 года, он является заслуженным артистом РСФСР, передает РИА Новости со ссылкой на источник.
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Он подозревается в насильственных действиях в отношении 4-летней девочки в поселке Рощино, которые совершал на протяжении 2020 года.
Ему 73 года, он является заслуженным артистом РСФСР, передает РИА Новости со ссылкой на источник.