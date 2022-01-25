Влияние США на страны Восточной Европы возросло из-за страха перед Россией, — украинский журналист Цимбалюк

«Когда сейчас началась заруба — нападет-не нападет, то страны Балтии, Польша, Чехия и далее до Болгарии включительно посмотрели на все происходящее и пришли к выводу, что наши немецкие дорогие друзья с Путиным за газ договорятся. А наедине с Россией останутся они. И на этом фоне получается, что влияние США, как мне кажется, в этой части Европы сильно возросло, потому что Россию побаиваются все», — сказал журналист в эфире «Эха».