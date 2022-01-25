Влияние США на страны Восточной Европы возросло из-за страха перед Россией, — украинский журналист Цимбалюк

«Когда сейчас началась заруба — нападет-не нападет, то страны Балтии, Польша, Чехия и далее до Болгарии включительно посмотрели на все происходящее и пришли к выводу, что наши немецкие дорогие друзья с Путиным за газ договорятся. А наедине с Россией останутся они. И на этом фоне получается, что влияние США, как мне кажется, в этой части Европы сильно возросло, потому что Россию побаиваются все», — сказал журналист в эфире «Эха».
2022-01-25T10:38:50+03:00
2022-01-25T10:38:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:38, 25 января 2022
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