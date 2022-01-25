В первые три недели января в России вырос спрос на ноутбуки и компьютеры

Крупнейший в РФ онлайн-ритейлер Wildberries отметил рост продаж ноутбуков на 175% по сравнению с тем же периодом 2021 года, мониторов — на 337%. Сайт Ozon отмечает всплеск спроса в 2,2 раза. В «Яндекс.Маркете» пользователи стали чаще интересоваться ноутбуками и компьютерами в 5,8 раза, пишет Forbes. Рост спроса на технику аналитики связывают с переходом потребителей на дистанционную работу на фоне роста заболеваемости COVID-19.

Стали чаще покупать и сопутствующую технику: блоков питания (+318%), картридеров (+214%), подставок для ноутбуков (+123%), мышей и клавиатур (+40%). Пик покупок пришёлся на 18-19 января.

Из-за дефицита техники иностранцы начали заказывать смартфоны, бытовую технику, телевизоры и аудиотехнику с доставкой из России, сообщают аналитики Wildberries. Спрос вырос на 95%. Самыми активными покупателями стали жители Израиля, Латвии и Эстонии.