Украинский журналист Цимбалюк сказал, что на Украине «никто не хочет войны»

«Никто не хочет войны. Что касается ситуации здесь, да — кто-то паникует, кто-то нервничает, и это очень сильно стало экономически влиять на ситуацию. Деньги вначале года стали очень плохо заходить в страну на фоне военной угрозы», — сказал шеф-корреспондент Информационного агентства УНИАН.

Он также отметил, что сейчас больше всего информации о нападении России звучит из американских источников. «Мы, конечно же, к нашим американским партнерам прислушиваемся, но у нас своя голова на плечах», — добавил журналист в эфире «Эха».