Массовое отключение электроэнергии в Узбекистане, Казахстане и Киргизии может быть вызвано аварией

Обесточены многочисленные города в южном Казахстане, по всему Узбекистану и Киргизии. Предположительно авария произошла в объединенной энергосистеме Центральной Азии. Миэнерго Узбекистана подтвердило, что перебои с электроэнергией в стране произошли из-за аварии в Казахстане. Причины связывают с перегрузкой транзитной линии. На 10:26 по мск в Алма-Ате восстановили 50% электроснабжения, передает местная администрация. В Кыргистане начали подключать свет в Чуйской и Джалал-Абадской областях.

В акимате Алма-Аты журналистам сообщили, что «отключение произошло по линии KEGOC («Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» — ИФ)». «Упало напряжение в сети, сработали системы АЧР (автоматическая частотная загрузка) на подстанциях», — сообщили в мэрии.

UPD: Аэропорт Ташкента перестал принимать рейсы из-за массового отключения электричества, пишет «Спутник Узбекистан». В Бишкеке аэропорт «Манас» продолжает работу, но перешел на автономное энергообеспечение. Аэропорт Алма-Аты работает в штатном режиме.

Из-за отключения светофоров ГУВД Ташкента призвало столичных жителей не пользоваться личным транспортом без крайней необходимости. В Бишкеке тоже отключены светофоры, на улицах перекрестках расставлены регулировщики. UPD: В Узбекистане остановлена работа всех аэропортов из-за массового отключения электричества.

Энергетики обратились к жителям с просьбой отключить все электроприборы. При авариях в некоторых фазах напряжение опускается ниже 220В, а в других повышается до 380В. Есть вероятность, что включенные в сеть электроприборы выйдут из строя.