Депутат из Забайкалья предложил отстреливать бездомных собак и казнить зоозащитников

«Мне кажется, что это какой-то зарубежный проект, нацеленный на уничтожение россиян с помощью собак. Поэтому для людей, которые не дают бродячих псов ликвидировать, надо тоже ввести наказание на законодательном уровне — ставить к стенке», — сказал Александр Михайлов.

Он также является главой комиссии по этике.

Ранее в Забайкальском крае нашли тело 7-летней девочки с укусами. После этого губернатор Забайкалья обратился в Госдуму с просьбой пересмотреть закон о животных, так как он не позволяет «удалить собак с улиц».