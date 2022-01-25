Россия отправила на Кубу более 24 тонн гуманитарной помощи

«Россия передала Кубе гуманитарную помощь, в том числе медицинские защитные костюмы и инъекционные шприцы. Помощь направлена правительством РФ», — передает ТАСС.
Россия уже отправляла аналогичную помощь Кубе в декабре и январе.
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«Россия передала Кубе гуманитарную помощь, в том числе медицинские защитные костюмы и инъекционные шприцы. Помощь направлена правительством РФ», — передает ТАСС.
Россия уже отправляла аналогичную помощь Кубе в декабре и январе.