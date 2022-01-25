Заместитель спецпредставителя США по Ирану покинул пост на фоне переговоров по иранской ядерной программе, — Reuters

Отъезд произошел в критический момент, поскольку Соединенные Штаты и их европейские союзники на прошлой неделе заявили, что осталось всего несколько недель, чтобы спасти иранскую ядерную сделку 2015 года, официально именуемую Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД). The Wall Street Journal ранее сообщал, что Ричард Нефью ушел из-за разногласий во мнениях внутри американской переговорной группы по Ирану.