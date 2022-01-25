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06:46, 25 января 2022

Заместитель спецпредставителя США по Ирану покинул пост на фоне переговоров по иранской ядерной программе, — Reuters

Отъезд произошел в критический момент, поскольку Соединенные Штаты и их европейские союзники на прошлой неделе заявили, что осталось всего несколько недель, чтобы спасти иранскую ядерную сделку 2015 года, официально именуемую Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД). The Wall Street Journal ранее сообщал, что Ричард Нефью ушел из-за разногласий во мнениях внутри американской переговорной группы по Ирану.


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