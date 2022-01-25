В Казахстане сократили срок карантина для близких контактных и бессимптомных больных коронавирусом

Карантин сокращен с 14 до 10 дней. Если ПЦР будет отрицательным на 7-е сутки, карантин завершается досрочно. Если ПЦР-тест не сдан на 7-е сутки, то карантин завершается на 10 день без дополнительной сдачи теста. Также республика собирается отменить некоторые ограничения для предпринимателей. «Мы не должны препятствовать работе бизнеса», — заявил глава правительства Алихан Смаилов.
2022-01-25T06:36:06+03:00
2022-01-25T06:36:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:36, 25 января 2022
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