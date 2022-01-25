2022-01-25T06:29:43+03:00
2022-01-25T06:29:43+03:00
https://echo.msk.ru/news/2970242-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
06:29,
25 января 2022
Власти Перу начали вакцинацию от ковида детей до 11 лет
Об этом сообщил министр здравоохранения республики Эрнандо Севальос. Всего в этой возрастной группе планируется привить от ковида более 4 миллиона человек.
С начала пандемии в республике выявлено 2,94 млн случаев заболевания COVID-19. Полный курс вакцинации от коронавируса прошли 22,6 миллионов жителей страны, это почти 70% от населения Перу.