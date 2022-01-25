Власти Перу начали вакцинацию от ковида детей до 11 лет

2022-01-25T06:29:43+03:00 2022-01-25T06:29:43+03:00 https://echo.msk.ru/news/2970242-echo.html Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png

Об этом сообщил министр здравоохранения республики Эрнандо Севальос. Всего в этой возрастной группе планируется привить от ковида более 4 миллиона человек.

С начала пандемии в республике выявлено 2,94 млн случаев заболевания COVID-19. Полный курс вакцинации от коронавируса прошли 22,6 миллионов жителей страны, это почти 70% от населения Перу.