В Индонезии 19 человек погибли в потасовке между двумя общинами

Об этом сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на представителя местной полиции. По его информации, инцидент произошел в ночном клубе, который загорелся после столкновения двух групп в городе Соронг. Как минимум 19 человек погибли в результате конфликта между общинными группами в индонезийской провинции Западное Папуа, других подробностей не приводится.
2022-01-25T06:22:06+03:00
2022-01-25T06:22:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:22, 25 января 2022
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