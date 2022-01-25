В Индонезии 19 человек погибли в потасовке между двумя общинами

Об этом сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на представителя местной полиции. По его информации, инцидент произошел в ночном клубе, который загорелся после столкновения двух групп в городе Соронг. Как минимум 19 человек погибли в результате конфликта между общинными группами в индонезийской провинции Западное Папуа, других подробностей не приводится.