Турецкая журналистка арестована по обвинению в оскорблении Эрдогана

Седеф Кабас была отправлена в тюрьму главной прокуратурой Стамбула. В одном из интервью она отзывалась о турецком президенте поговорками вроде «корона не делает голову умнее». По сообщению CNN, рано утром в субботу ее доставили в полицейский участок, а затем доставили в прокуратуру. Затем она предстала перед судьей стамбульского суда, где ее арестовали.
2022-01-25T06:17:42+03:00
2022-01-25T06:17:42+03:00
https://echo.msk.ru/news/2970236-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
06:17, 25 января 2022
Загрузка комментариев...