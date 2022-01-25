Турецкая журналистка арестована по обвинению в оскорблении Эрдогана

Седеф Кабас была отправлена в тюрьму главной прокуратурой Стамбула. В одном из интервью она отзывалась о турецком президенте поговорками вроде «корона не делает голову умнее». По сообщению CNN, рано утром в субботу ее доставили в полицейский участок, а затем доставили в прокуратуру. Затем она предстала перед судьей стамбульского суда, где ее арестовали.