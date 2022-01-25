Личные вещи Джона Леннона продадут на аукционе в виде NFT-токенов

Они будут проданы на аукционе Julien's Auctions в США, сообщает аукционный дом. NFT-токены, выставленные на торги, включают ноты к «Hey Jude», одной из наиболее известных песен Beatles, написанные от руки и проиллюстрированные другим участником коллектива Полом Маккартни. NFT-токены используют для приобретения цифровых объектов.