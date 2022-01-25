Личные вещи Джона Леннона продадут на аукционе в виде NFT-токенов

Они будут проданы на аукционе Julien's Auctions в США, сообщает аукционный дом. NFT-токены, выставленные на торги, включают ноты к «Hey Jude», одной из наиболее известных песен Beatles, написанные от руки и проиллюстрированные другим участником коллектива Полом Маккартни. NFT-токены используют для приобретения цифровых объектов.
2022-01-25T06:01:51+03:00
2022-01-25T06:01:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
06:01, 25 января 2022
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