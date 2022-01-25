Больше половины россиян выступили за отмену ЕГЭ

Согласно исследованию банка «Открытие», которое есть в распоряжении РИА Новости, однозначно поддерживают Единый государственный экзамен всего 7% граждан России. Большинство его противников живут на Северном Кавказе — 75% респондентов оттуда проголосовали против. Исследование проводилось 13-19 января 2022 года по репрезентативной выборке среди 1000 респондентов в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.
2022-01-25T05:52:37+03:00
2022-01-25T05:52:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:52, 25 января 2022
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