В преддверии Олимпиады Китай проверил 2 миллиона жителей Пекина на коронавирус

В связи с Олимпиадой китайские власти объявили о политике нулевой терпимости к коронавирусу. «Нынешняя ситуация с профилактикой эпидемии по-прежнему остается мрачной и сложной, и все департаменты по всему городу должны действовать активно и быстро», — заявил представитель властей Пекина Сюй Хэцзянь, его цитирует Интерфакс.
2022-01-25T05:40:48+03:00
2022-01-25T05:40:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:40, 25 января 2022
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