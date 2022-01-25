В преддверии Олимпиады Китай проверил 2 миллиона жителей Пекина на коронавирус

В связи с Олимпиадой китайские власти объявили о политике нулевой терпимости к коронавирусу. «Нынешняя ситуация с профилактикой эпидемии по-прежнему остается мрачной и сложной, и все департаменты по всему городу должны действовать активно и быстро», — заявил представитель властей Пекина Сюй Хэцзянь, его цитирует Интерфакс.