Техника российских морпехов и артиллеристов прибыла в Белоруссию

«Эшелоны с вооружением и военной техникой артиллерийских подразделений Восточного военного округа и подразделений морской пехоты Тихоокеанского флота прибыли на станции разгрузки», — говорится в сообщении Минобороны России. Отмечается, что после разгрузки личный состав совершит марш на штатной технике в заданные районы, где проведет инженерное оборудование командных пунктов, полевых лагерей и парков боевых машин. Об этом сообщает агентство РИА Новости.