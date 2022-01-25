Техника российских морпехов и артиллеристов прибыла в Белоруссию

«Эшелоны с вооружением и военной техникой артиллерийских подразделений Восточного военного округа и подразделений морской пехоты Тихоокеанского флота прибыли на станции разгрузки», — говорится в сообщении Минобороны России. Отмечается, что после разгрузки личный состав совершит марш на штатной технике в заданные районы, где проведет инженерное оборудование командных пунктов, полевых лагерей и парков боевых машин. Об этом сообщает агентство РИА Новости.
2022-01-25T05:17:30+03:00
2022-01-25T05:17:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:17, 25 января 2022
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