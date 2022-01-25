Американский сенатор Шумер просит Байдена провести брифинг на фоне напряжения на украинско-российской границе

Чарльз Шумер попросил провести брифинг в американском Сенате с администрацией на следующей неделе, когда сенаторы, которые в настоящее время разбросаны по стране, вернутся с текущего недельного перерыва. В воскресенье вечером Госдепартамент США объявил, что отдал приказ об эвакуации членов семей государственных служащих США в Украине, а Пентагон заявил в понедельник, что готовит до 8500 военнослужащих для потенциального развертывания в Восточной Европе, передает The Hill.