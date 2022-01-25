«Мы не можем знать, что у президента Путина на уме», — Псаки

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки добавила, что военные действия могут начаться в любой момент, поскольку Россия стягивает военные силы на границы с Украиной. Ранее госсекретарь США Блинкен связал политику России со «страхом безвозвратно потерять» Украину. «Это может быть потому, что Украина продолжала идти по пути реформ, продолжала пытаться укрепить свою собственную демократию, продолжала свое взаимодействие с Европой и Западом», — сказал глава американского внешнеполитического ведомства.
2022-01-25T04:47:58+03:00
2022-01-25T04:47:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:47, 25 января 2022
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