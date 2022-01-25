Z Архив новостей новости
5 7 6 719
04:47, 25 января 2022

«Мы не можем знать, что у президента Путина на уме», — Псаки

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки добавила, что военные действия могут начаться в любой момент, поскольку Россия стягивает военные силы на границы с Украиной. Ранее госсекретарь США Блинкен связал политику России со «страхом безвозвратно потерять» Украину. «Это может быть потому, что Украина продолжала идти по пути реформ, продолжала пытаться укрепить свою собственную демократию, продолжала свое взаимодействие с Европой и Западом», — сказал глава американского внешнеполитического ведомства.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Три вопроса британскому дипломату Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс, которая недавно каталась по Прибалтике на танке, заявила сегодня, что Украина пережила немало вторжений — «от монголов до татар»...

5 221 6 15749 21.01
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Запутались партнеры в «ценностях» А ситуацию в Белоруссии без Белоруссии можно? А венесуэльские деньги считать без венесуэльского правительства можно? А российский газ распределять по Европе без России можно?..

5 110 6 8981 22.01
Новости

Курс мировой истории планируют преподавать в российских школах без акцента на историю Европы Значительное внимание будет уделяться Азии, Африке и Латинской Америке…

5 116 6 13869
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

«Хайп» на теме «российской агрессии» СБУ мало Бабченко и Гордона. Теперь у них в агентах американская газета New York Times. Через неё «источник» из этой фантазийной структуры продвинул очередную «сенсацию» — якобы эвакуируется российское посольство в Киеве…

5 120 6 15920 18.01
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Министр иностранных дел Канады и «павшие в войне с Россией» Мелани Жоли в должности с конца октября, всего несколько месяцев. И вот она приезжает в Киев, преклоняет колени перед фотографиями бойцов внутриукраинского конфликта…

5 93 6 13251 20.01
Новости

Роман Протасевич отпущен из-под домашнего ареста и начал работать на провластный правозащитный центр По словам Протасевича, он заключил досудебное соглашение со следствием по своему уголовному делу…

5 48 6 7251
Блоги

Вячеслав Володин: О законопроекте «О признании ДНР и ЛНР» Мы видим игнорирование Минских соглашений Президентом Зеленским. НАТО хочет оккупировать Украину. И одно, и другое может обернуться трагедией. Мы не должны этого допустить…

5 264 6 42974 21.01
Новости

Замглавы фракции КПРФ: Совет Госдумы решил в феврале рассмотреть проект обращения о признании ЛНР и ДНР Это сообщил РИА Новости замглавы фракции КПРФ Коломейцев…

5 32 6 5339
Блоги

Леонид Гозман политик

Хотят ли русские войны? Война – это теперь такой веселый праздник нашей мощи и удали, который не потребует жертв, зато позволит нам вновь почувствовать себя победителями…

5 49 6 8311 00:04
Новости

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Песков: угроза наступления Украины на Донбасс очень велика Он добавил, что поставка на Украину каждой единицы вооружений вдохновляет «горячие головы» в Киеве к началу военной операции в Донбассе…

5 73 6 12596
Новости

НАТО направляет дополнительные истребители и корабли в Восточную Европу в связи с ситуацией вокруг России и Украины В организации обосновали такое решение тем, что Россия продолжает наращивать военные силы на Украине и вокруг нее…

5 46 6 8460
Блоги

Майкл Бом независимый американский журналист

Ударим ультиматумом по «украинскому вопросу» На самом деле, НАТОвская угроза России, конечно, является чисто политической, а вовсе не военной. В Кремле прекрасно это знают и понимают, но не могут признать это публично…

5 208 6 38193 23.01
Блоги

«Россия ни на кого не собирается нападать» Комментарий посольства России в США…

5 95 6 17787 19.01
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Сможет ли Байден пойти на второй срок Одним из немногих вопросов, где демократы и республиканцы выступают единым фронтом — это защита территориальной целостности Украины и связанные с этим кейсом санкции в отношении России. Но этого мало…

5 33 6 6230 22.01
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Это уже не фейк, это информационная спецоперация американских служб Агентством Bloomberg «со ссылкой на дипломата в Китае» была опубликована сенсационная новость: якобы глава КНР попросил главу России не нападать на Украину во время Олимпиады, чтобы не портить праздник…

5 254 6 49018 22.01
Новости

В Минске заявили, что польские силовики хотят захватить белорусских пограничников Глава Госпогранкомитета Белоруссии заявил, что им отдан приказ без предупреждения применять оружие при попытке захвата со стороны польских силовиков…

5 30 6 5889

Популярное за неделю

Новости

Рамзан Кадыров резко высказался о правозащитнике Игоре Каляпине и журналистке «Новой газеты» Елене Милашиной Он назвал их «пособниками террористов»...

5 53 6 77825
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
В России сейчас лучше всех веселятся могильщики. И это совершенно оправдано. У них есть все основания для оптимизма…

5 53 6 82365 19.01
#слушать 53:02 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3605484
«Процессы военных, обвиненных в измене»: Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 9 6 5927 23.01
Блоги

Рассекречены документы о последних днях Ленина: болел нейросифилисом Нейрофизиолог Валерий Новоселов: «В дневнике есть косвенный признак, указывающий, когда Ильич мог заболеть. Это могло произойти в самарском периоде 1892–1893 годов, когда Ульянов был молод и хорош собой»...

5 179 6 262982 20.01
Блоги

Лев Пономарёв правозащитник

+ Кто остановит безумных? Кто остановит безумных? Вы уверены, что у вас хватит сил сдержать обвальную цепочку необратимых событий, которые втянут нас в полный разрыв отношений с Западом и военную мясорубку?..

5 189 6 87204 18.01
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9405296
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5147246

Сегодня в эфире