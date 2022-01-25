Телескоп «Джеймс Уэбб» успешно завершил перелет до второй точки Лагранжа

«Добро пожаловать домой, Уэбб!» — заявил глава NASA Билл Нельсон. На то, чтобы настроить оптику и инструментарий телескопа, потребуется еще три месяца. Точки Лагранжа — это места в космосе, где гравитация двух объектов компенсируют друг друга. Сейчас аппарат находится на расстоянии одного миллиона миль от Земли.