Телескоп «Джеймс Уэбб» успешно завершил перелет до второй точки Лагранжа

«Добро пожаловать домой, Уэбб!» — заявил глава NASA Билл Нельсон. На то, чтобы настроить оптику и инструментарий телескопа, потребуется еще три месяца. Точки Лагранжа — это места в космосе, где гравитация двух объектов компенсируют друг друга. Сейчас аппарат находится на расстоянии одного миллиона миль от Земли.
2022-01-25T04:38:32+03:00
2022-01-25T04:38:32+03:00
https://echo.msk.ru/news/2970202-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
04:38, 25 января 2022
Загрузка комментариев...