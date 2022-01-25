При тушении возгорания в жилом доме в Балтиморе погибли трое пожарных

Во время тушения здание частично обрушилось. Сообщается также об одном пострадавшем, он находится в больнице. Мэр города Брэндон Скотт принес свои соболезнования. «Сегодня мы потеряли троих храбрых сотрудников пожарной службы Балтимора, но мы сохраним их в своих сердцах», — говорится в его «Твиттере».
2022-01-25T04:29:39+03:00
2022-01-25T04:29:39+03:00
https://echo.msk.ru/news/2970200-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
04:29, 25 января 2022
Загрузка комментариев...