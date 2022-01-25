При тушении возгорания в жилом доме в Балтиморе погибли трое пожарных

Во время тушения здание частично обрушилось. Сообщается также об одном пострадавшем, он находится в больнице. Мэр города Брэндон Скотт принес свои соболезнования. «Сегодня мы потеряли троих храбрых сотрудников пожарной службы Балтимора, но мы сохраним их в своих сердцах», — говорится в его «Твиттере».