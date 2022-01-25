Швеция, в поддержку ЭКОВАС, осуждает попытку государственного переворота в Буркина-Фасо

2022-01-25T04:20:05+03:00 2022-01-25T04:20:05+03:00 https://echo.msk.ru/news/2970198-echo.html Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png

Швеция, в поддержку Экономического сообщества западноафриканских государств, осуждает попытку государственного переворота в Буркина-Фасо, а также призывает «прийти к мирному урегулированию путем диалога». Об этом в своем «Твиттере» написала Энн Кристин Линде, министр иностранных дел Швеции.

Ранее сообщалось о военном перевороте в Буркина-Фасо, правительство и парламент страны распущены, границы закрыты.