Постпреды США и Украины обсудили координацию действий в ООН

Дипломаты Линда Томас-Гринфилд и Сергей Кислица также обсудили пути деэскалации напряженности вокруг Украины. Как считают в постоянном представительстве США при ООН, «позитивным сигналом приверженности России дипломатии было бы немедленное сокращение российских сил у границ Украины, в том числе в Белоруссии». Ранее Томас-Гринфилд сообщила, что на данный момент проведение заседания Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг Украины не планируется.
2022-01-25T03:56:18+03:00
2022-01-25T03:57:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:56, 25 января 2022
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