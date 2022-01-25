Постпреды США и Украины обсудили координацию действий в ООН

Дипломаты Линда Томас-Гринфилд и Сергей Кислица также обсудили пути деэскалации напряженности вокруг Украины. Как считают в постоянном представительстве США при ООН, «позитивным сигналом приверженности России дипломатии было бы немедленное сокращение российских сил у границ Украины, в том числе в Белоруссии». Ранее Томас-Гринфилд сообщила, что на данный момент проведение заседания Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг Украины не планируется.