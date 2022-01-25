Иностранца на Камчатке арестовали за вымогательство у предпринимателей 12,8 млн рублей

В составе преступной группы арестованный угрожал расправой семьям бизнесменов, требуя многомиллионные суммы за крышевание и поддержку преступного сообщества, говорится в сообщении пресс-службы камчатской прокуратуры. Приехавшие по вызову предпринимателей сотрудники полиции участников происшествия задержали.