Z Архив новостей новости
5 0 6 0
03:41, 25 января 2022

Иностранца на Камчатке арестовали за вымогательство у предпринимателей 12,8 млн рублей

В составе преступной группы арестованный угрожал расправой семьям бизнесменов, требуя многомиллионные суммы за крышевание и поддержку преступного сообщества, говорится в сообщении пресс-службы камчатской прокуратуры. Приехавшие по вызову предпринимателей сотрудники полиции участников происшествия задержали.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Три вопроса британскому дипломату Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс, которая недавно каталась по Прибалтике на танке, заявила сегодня, что Украина пережила немало вторжений — «от монголов до татар»...

5 221 6 15749 21.01
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Запутались партнеры в «ценностях» А ситуацию в Белоруссии без Белоруссии можно? А венесуэльские деньги считать без венесуэльского правительства можно? А российский газ распределять по Европе без России можно?..

5 110 6 8981 22.01
Новости

Курс мировой истории планируют преподавать в российских школах без акцента на историю Европы Значительное внимание будет уделяться Азии, Африке и Латинской Америке…

5 116 6 13869
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

«Хайп» на теме «российской агрессии» СБУ мало Бабченко и Гордона. Теперь у них в агентах американская газета New York Times. Через неё «источник» из этой фантазийной структуры продвинул очередную «сенсацию» — якобы эвакуируется российское посольство в Киеве…

5 120 6 15920 18.01
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Министр иностранных дел Канады и «павшие в войне с Россией» Мелани Жоли в должности с конца октября, всего несколько месяцев. И вот она приезжает в Киев, преклоняет колени перед фотографиями бойцов внутриукраинского конфликта…

5 93 6 13251 20.01
Новости

Роман Протасевич отпущен из-под домашнего ареста и начал работать на провластный правозащитный центр По словам Протасевича, он заключил досудебное соглашение со следствием по своему уголовному делу…

5 48 6 7251
Блоги

Вячеслав Володин: О законопроекте «О признании ДНР и ЛНР» Мы видим игнорирование Минских соглашений Президентом Зеленским. НАТО хочет оккупировать Украину. И одно, и другое может обернуться трагедией. Мы не должны этого допустить…

5 264 6 42974 21.01
Новости

Замглавы фракции КПРФ: Совет Госдумы решил в феврале рассмотреть проект обращения о признании ЛНР и ДНР Это сообщил РИА Новости замглавы фракции КПРФ Коломейцев…

5 32 6 5339
Блоги

Леонид Гозман политик

Хотят ли русские войны? Война – это теперь такой веселый праздник нашей мощи и удали, который не потребует жертв, зато позволит нам вновь почувствовать себя победителями…

5 49 6 8311 00:04
Новости

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Песков: угроза наступления Украины на Донбасс очень велика Он добавил, что поставка на Украину каждой единицы вооружений вдохновляет «горячие головы» в Киеве к началу военной операции в Донбассе…

5 73 6 12596
Новости

НАТО направляет дополнительные истребители и корабли в Восточную Европу в связи с ситуацией вокруг России и Украины В организации обосновали такое решение тем, что Россия продолжает наращивать военные силы на Украине и вокруг нее…

5 46 6 8460
Блоги

Майкл Бом независимый американский журналист

Ударим ультиматумом по «украинскому вопросу» На самом деле, НАТОвская угроза России, конечно, является чисто политической, а вовсе не военной. В Кремле прекрасно это знают и понимают, но не могут признать это публично…

5 208 6 38193 23.01
Блоги

«Россия ни на кого не собирается нападать» Комментарий посольства России в США…

5 95 6 17787 19.01
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Сможет ли Байден пойти на второй срок Одним из немногих вопросов, где демократы и республиканцы выступают единым фронтом — это защита территориальной целостности Украины и связанные с этим кейсом санкции в отношении России. Но этого мало…

5 33 6 6230 22.01
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Это уже не фейк, это информационная спецоперация американских служб Агентством Bloomberg «со ссылкой на дипломата в Китае» была опубликована сенсационная новость: якобы глава КНР попросил главу России не нападать на Украину во время Олимпиады, чтобы не портить праздник…

5 254 6 49018 22.01
Новости

В Минске заявили, что польские силовики хотят захватить белорусских пограничников Глава Госпогранкомитета Белоруссии заявил, что им отдан приказ без предупреждения применять оружие при попытке захвата со стороны польских силовиков…

5 30 6 5889

Популярное за неделю

Новости

Рамзан Кадыров резко высказался о правозащитнике Игоре Каляпине и журналистке «Новой газеты» Елене Милашиной Он назвал их «пособниками террористов»...

5 53 6 77632
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
В России сейчас лучше всех веселятся могильщики. И это совершенно оправдано. У них есть все основания для оптимизма…

5 53 6 82296 19.01
#слушать 53:02 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3605484
«Процессы военных, обвиненных в измене»: Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 9 6 5907 23.01
Блоги

Рассекречены документы о последних днях Ленина: болел нейросифилисом Нейрофизиолог Валерий Новоселов: «В дневнике есть косвенный признак, указывающий, когда Ильич мог заболеть. Это могло произойти в самарском периоде 1892–1893 годов, когда Ульянов был молод и хорош собой»...

5 179 6 262863 20.01
Блоги

Лев Пономарёв правозащитник

+ Кто остановит безумных? Кто остановит безумных? Вы уверены, что у вас хватит сил сдержать обвальную цепочку необратимых событий, которые втянут нас в полный разрыв отношений с Западом и военную мясорубку?..

5 189 6 87186 18.01
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9405272
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5147218

Сегодня в эфире