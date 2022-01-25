Более 50 человек пострадали в результате землетрясения в Гаити

Погибли два человека, передает Juno-7. В результате удара стихии разрушено 191 здание, 664 получили серьезные повреждения. Более 800 семей остались без жилья. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в 3 км от коммуны Анс-а-Во с населением около 35 тысяч человек на юге Гаити, очаг залегал на глубине 10 км. Позже произошло второе землетрясение магнитудой 5,1 в 4 км от населенного пункта Птит-Ривьер-де-Нипп с населением около 30 тысяч человек, сообщает агентство ТАСС.