2022-01-25T03:15:00+03:00 2022-01-25T03:15:00+03:00 https://echo.msk.ru/news/2970190-echo.html Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png

Z Архив новостей новости 5 1 6 100 Количество продуктовых магазинов и киосков в России сократилось почти на 20% в 2021 году, — банк «Точка»