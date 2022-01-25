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03:15,
25 января 2022
Количество продуктовых магазинов и киосков в России сократилось почти на 20% в 2021 году, — банк «Точка»
Компаний по ремонту бытовой техники также стало меньше: в 2021 году их число сократилось на 10,78%. Вместе с тем эксперты банка зафиксировали серьезный рост числа интернет-магазинов.
Согласно данным «Точки», самый большой прирост оборота средств в 2021 году продемонстрировал туристический бизнес. Здесь средний прирост составил 125,7% в сравнении с результатами 2020 года.