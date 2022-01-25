С начала года украинские активы подешевели на фоне угрозы эскалации в стране, — Bloomberg

Суверенные еврооблигации, номинированные в долларах, стали дешевле на 8 процентов с начала 2022-ого. Национальная валюта — подешевела за это время на 4,5 процента. Также снизился и индекс Украинской биржи. С начала года его падение составило 2,4 процента, а с конца октября, когда в западных СМИ появились первые сообщения о наращивании российских войск у границы с Украиной, — 10 процентов, пишет со ссылкой на Bloomberg Lenta.ru.