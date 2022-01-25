Кир Стармер назвал премьер-министра Великобритании национальным недоразумением

«Миллионы людей с трудом оплачивают счета, а Борис Джонсон и его правительство все это время занимаются тем, что заметают следы собственных нарушений», — написал также лидер Лейбористской партии. Ранее Джонсон оказался в свете громких скандалов, касающихся вечеринок, проводившихся на Даунинг-стрит во время действия жестких коронавирусных ограничений.
2022-01-25T02:38:49+03:00
2022-01-25T02:38:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:38, 25 января 2022
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