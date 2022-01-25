Кир Стармер назвал премьер-министра Великобритании национальным недоразумением

«Миллионы людей с трудом оплачивают счета, а Борис Джонсон и его правительство все это время занимаются тем, что заметают следы собственных нарушений», — написал также лидер Лейбористской партии. Ранее Джонсон оказался в свете громких скандалов, касающихся вечеринок, проводившихся на Даунинг-стрит во время действия жестких коронавирусных ограничений.