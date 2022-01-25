Правительство США осудило ночное нападение хуситов на ОАЭ и Саудовскую Аравию

«Эти атаки, а также недавние авиаудары по Йемену представляют собой тревожную эскалацию, которая только усугубляет страдания йеменского народа», — заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс в своем «Твиттере». На прошлой неделе ВВС коалиции во главе с Саудовской Аравией совершили налеты на военные и гражданские объекты в городах Йемена, есть погибшие.