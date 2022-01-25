Байден ведет переговоры с европейскими лидерами на фоне ухудшения ситуации на украинско-российской границе, — CNBC

Главной темой на совещании стало размещение военного персонала и техники в регионе на фоне стремительно ухудшающейся ситуации с безопасностью на границе Украины с Россией. Как передает CNBC, пока ведутся переговоры со странами НАТО об отправке войск в Восточную Европу, Байден еще не отдал приказ о развертывании.