Изготовлена первая серийная партия гранатометов «Балкан», — Ростех

Противопехотный гранатометный комплекс 6С19 «Балкан» разработки НПО «Прибор» имени С. С .Голембиовского является новейшим изделием в области отечественного гранатометного вооружения. Противопехотный гранатометный комплекс обеспечивает повышение дальности стрельбы на 25%. По результатам работ будет принято решение о принятии комплекса на вооружение и разворачивании масштабного серийного производства.
2022-01-25T02:10:44+03:00
2022-01-25T02:10:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:10, 25 января 2022
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