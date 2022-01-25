Изготовлена первая серийная партия гранатометов «Балкан», — Ростех

Противопехотный гранатометный комплекс 6С19 «Балкан» разработки НПО «Прибор» имени С. С .Голембиовского является новейшим изделием в области отечественного гранатометного вооружения. Противопехотный гранатометный комплекс обеспечивает повышение дальности стрельбы на 25%. По результатам работ будет принято решение о принятии комплекса на вооружение и разворачивании масштабного серийного производства.