Режим ЧС ввели в округе на Камчатке после пожара на котельной

Планируется выход морского судна, которое доставит на остров мобильную котельную. В результате пожара на котельной без отопления остались пять многоквартирных домов, в которых проживают 123 человека, из них 31 ребенок. В готовности принять людей находятся пункты временного размещения — помещение спортзала Никольской средней школы и номера местной гостиницы, пишет агентство ТАСС. В готовности к вылету из Петропавловска-Камчатского в Никольское вертолет МЧС России, который доставит в район ЧС калориферы для обогрева домов, оставшихся без отопления.