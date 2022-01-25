Минимум шесть человек погибли и около 40 пострадали в давке перед матчем 1⁄ 8 финала Кубка африканских наций по футболу Камерун. Власти сообщают, что число погибших в ближайшее время может вырасти. Сообщается, что на матч, который проходил на стадионе «Олембе» в столице Камеруна Яунде и завершился победой хозяев со счетом 2:1, пытались попасть около 50 тысяч человек. Арена вмещает 60 тысяч зрителей, однако из-за коронавирусных ограничений могла быть заполнена только на 80%, передает агентство ТАСС.