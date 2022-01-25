США будет бороться с дезинформацией на Украине, — Госдепартамент

«Мы видели российскую дезинформацию в прошлом и видим ее сейчас — и мы не позволим им пересмотреть историю», — написал представитель Госдепа Нед Прайс в своем «Твиттере». Также он призвал прочитать доклад на эту тему. Ранее в Госдепартаменте США заявляли, что в случае эскалации ситуации на Украине не смогут вывезти из страны своих граждан