Кадыров: судья Янгулбаев во время задержания в 2015 году извинялся за поведение сына и дал ему пощечину, — Медиазона*

Глава Чечни Рамзан Кадыров в прямом эфире в инстаграме подтвердил, что судью Сайди Янгулбаева с сыновьями привозили к нему в 2015 году из-за критики властей республики. «Отец (Сайди Янгулбаев) при нас говорил, что это его вина, что [он] опозорился перед народом, республикой, что он сам таких негодяев как он (его сын Ибрагим, — примечание Медиазоны*) сажает, — сказал сам Кадыров. — Он ведь сильно благодарил, журил своего сына, говорил, что его убить за это надо было бы. Дал пару затрещин сыну», — приводит перевод издание Медиазона*. По словам Ибрагима Янгулбаева, родственников тогда отпустили, а его самого до конца весны следующего года держали в подвале на базе СОБР «Ахмат» в столице Чечни, где «продолжили пытать, в том числе с помощью тока».
2022-01-25T01:29:42+03:00
2022-01-25T01:29:42+03:00
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01:29, 25 января 2022
* "Медиазона" - СМИ, признанное иностранным агентом.
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