Тысячи пассажиров в аэропорту Стамбула оказались заблокированы из-за плохих погодных условий, — Mynet

Из-за мощного снегопада все рейсы в воздушной гавани были отменены, а также закрыты дороги, ведущие в аэропорт. Ранее сообщалось о приостановке движения судов по проливу Босфор в обоих направлениях из-за неблагоприятных погодных условий. Согласно письменному заявлению Департамента движения судов и лоцманской службы Главного управления береговой безопасности, пересечение Босфора приостановлено в связи с плохой видимостью — меньше полумили.
2022-01-25T01:20:06+03:00
2022-01-25T01:20:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:20, 25 января 2022
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