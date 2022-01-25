Тысячи пассажиров в аэропорту Стамбула оказались заблокированы из-за плохих погодных условий, — Mynet

Из-за мощного снегопада все рейсы в воздушной гавани были отменены, а также закрыты дороги, ведущие в аэропорт. Ранее сообщалось о приостановке движения судов по проливу Босфор в обоих направлениях из-за неблагоприятных погодных условий. Согласно письменному заявлению Департамента движения судов и лоцманской службы Главного управления береговой безопасности, пересечение Босфора приостановлено в связи с плохой видимостью — меньше полумили.