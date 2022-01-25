Эммануэль Макрон призвал западных партнеров к усилиям для скорейшей деэскалации кризиса на Украине

Об этом президент Франции заявил на видеоконференции с лидерами США и НАТО. Президент Франции намерен использовать все дипломатические ресурсы для сохранения стабильности в Европе. Также Елисейский дворец сообщает, что Макрон в ближайшие дни переговорит по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным.