Эммануэль Макрон призвал западных партнеров к усилиям для скорейшей деэскалации кризиса на Украине

Об этом президент Франции заявил на видеоконференции с лидерами США и НАТО. Президент Франции намерен использовать все дипломатические ресурсы для сохранения стабильности в Европе. Также Елисейский дворец сообщает, что Макрон в ближайшие дни переговорит по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным.
2022-01-25T01:13:10+03:00
2022-01-25T01:13:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:13, 25 января 2022
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