Власти Греции объявили вторник выходным днем из-за сильного снегопада, парализовавшего страну

По словам министра по вопросам климатического кризиса и гражданской защиты Христоса Стилианидиса, не будут работать служащие всех государственных учреждений, за исключением местного самоуправления, служб безопасности, вооруженных сил, учреждений здравоохранения, общественного транспорта. То же касается детских садов и учебных заведений.