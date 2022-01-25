Власти Греции объявили вторник выходным днем из-за сильного снегопада, парализовавшего страну

По словам министра по вопросам климатического кризиса и гражданской защиты Христоса Стилианидиса, не будут работать служащие всех государственных учреждений, за исключением местного самоуправления, служб безопасности, вооруженных сил, учреждений здравоохранения, общественного транспорта. То же касается детских садов и учебных заведений.
2022-01-25T01:09:10+03:00
2022-01-25T01:09:10+03:00
https://echo.msk.ru/news/2970166-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
01:09, 25 января 2022
Загрузка комментариев...