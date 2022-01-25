Президент Малави распустил кабмин, — Reuters

Президент Малави Лазарус Чаквера принял решение в связи с коррупционным скандалом. По словам Чакверы, он постарается сформировать новый кабинет министров в ближайшие два дня. Об этом сообщает в понедельник агентство Reuters со ссылкой на обращение главы государства к нации. Согласно сообщениям СМИ, речь идет о причастности политических деятелей к коррупционному скандалу с участием проживающего в Великобритании малавийского бизнесмена, расследование в отношении которого проводят антикоррупционные агентства Малави и Соединенного Королевства, передает агентство ТАСС.
2022-01-25T00:59:43+03:00
2022-01-25T00:59:43+03:00
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00:59, 25 января 2022
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