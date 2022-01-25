Киев считает решение ряда стран об эвакуации членов семей дипломатов из посольств на Украине преждевременным

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Киев считает решение об эвакуации «преждевременным». «Нет объективных и реальных условий. Я не хочу уменьшить ситуацию и уровень угрозы, но все надо делать вовремя и продуманно», — добавил он. Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов не подтвердил информацию о том, что сотрудники российского посольства массово покидали Украину.