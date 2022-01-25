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00:57, 25 января 2022

Киев считает решение ряда стран об эвакуации членов семей дипломатов из посольств на Украине преждевременным

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Киев считает решение об эвакуации «преждевременным». «Нет объективных и реальных условий. Я не хочу уменьшить ситуацию и уровень угрозы, но все надо делать вовремя и продуманно», — добавил он. Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов не подтвердил информацию о том, что сотрудники российского посольства массово покидали Украину.


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