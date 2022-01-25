Великобритания отменяет обязательную самоизоляцию для непривитых от коронавируса при въезде в страну

Достаточно отрицательного ПЦР-теста, сданного за 48 часов до поездки, еще один тест потребуется сдать после прибытия, говорится в сообщении Минтранса королевства. Изменения начнут действовать с 11 февраля. Ранее премьер-министр Борис Джонсон объявил, что в стране будет снят режим строгих ограничений в связи с пандемией COVID-19. В частности, будет отменено обязательное предъявление ковид-сертификатов.